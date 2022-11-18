Брэдли Купер подписался на главную роль в боевике Стивена Спилберга

У Брэдли Купера новая роль. 47-летний актер заключил контракт на участие в новом проекте Стивена Спилберга. Это будет новое прочтение культового боевика «Детектив Буллитт» 1968 года. Купер сыграет роль сурового полицейского из Сан-Франциско, в которой ранее блистал легендарный Стив Маккуин.

Актер, режиссер, а также наследники Маккуина выступят продюсерами картины. Сценарий напишет Джош Сингер («Пятая власть», «Человек на Луне»). Как сообщает издание Deadline, они задумали не ремейк, а новую историю, основанную на персонаже.

Купер и Спилберг обсуждали этот проект еще на карантине и вот наконец готовы приступить к делу. А пока у них на повестке биографический фильм «Маэстро» - о жизни композитора Леонарда Бернстайна. Брэдли сыграл в нем главную роль и одновременно выступил режиссером.