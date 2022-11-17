На главную роль в новом фильме из серии «Чужой» претендует звезда «Тихоокеанского рубежа»

Про жутких инопланетян-ксеноморфов из культового фильма «Чужой» сняли уже семь или даже больше картин. Но режиссер Ридли Скотт обещал выпустить новые ответвления истории о ненасытных пришельцах.

И вот появилась конкретика о том, на какой стадии у киностудии 20th Century находится данный проект. Следующим фильмом занимается режиссер Феде Альварес (хорроры «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши»). Его идея весьма вдохновила киностудию и продюсерский центр Скотта. По информации издания Deadline, сценарий уже готов и съемки могут стартовать в начале 2023 года.

Актерский состав еще не выбран, но на главную роль претендует 25-летняя Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж – 2», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «По половому признаку»). После нескольких встреч с режиссером и продюсерами она лидирует в списке.