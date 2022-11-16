Волан-де-Морт вернется: Рэйф Файнс выразил желание снова сыграть заклятого врага Гарри Поттера

Недавно глава кинокомпании Warner Bros. упомянул, что заинтересован в большем количестве контента о Гарри Потере. Если киношники найдут ключик к писательнице Джоан Роулинг, то, глядишь, появится больше фильмов и сериалов о мире волшебников.

А тут как раз журналисты спросили 59-летнего актера Рэйфа Файнса, хочет ли он вернуться к роли темного мага Волан-де-Морта – заклятого врага Гарри.

«Конечно, конечно, — ответил английский артист изданию Variety. - Без вопросов».

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