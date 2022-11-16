Волан-де-Морт вернется: Рэйф Файнс выразил желание снова сыграть заклятого врага Гарри Поттера

Недавно глава кинокомпании Warner Bros. упомянул, что заинтересован в большем количестве контента о Гарри Потере. Если киношники найдут ключик к писательнице Джоан Роулинг, то, глядишь, появится больше фильмов и сериалов о мире волшебников.
А тут как раз журналисты спросили 59-летнего актера Рэйфа Файнса, хочет ли он вернуться к роли темного мага Волан-де-Морта – заклятого врага Гарри.
«Конечно, конечно, — ответил английский артист изданию Variety. - Без вопросов».
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Напомним, что Файнс был одним из немногих звезд франшизы «Гарри Поттер», кто поддержал Джоан Роулинг, когда она вступила в конфликт с трансгендерами в соцсетях. Актер подчеркнул, что писательница не пытается ущемить чьи-то права, а просто отстаивает позиции биологических женщин. Иронично, что все «добрые волшебники» отвернулись от знаменитой англичанки, зато Тот-Кого-Нельзя-Называть встал на ее сторону.
Добавим, что сейчас Файнс продвигает свой новый фильм «Меню», в котором он сыграл эксцентричного шеф-повара, поймавшего своих клиентов в ловушку. Картина выйдет в американский прокат 18 ноября.