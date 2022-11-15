В России хотят снять кино про Илью Муромца и Соловья-Разбойника, ставших киборгами

Новым российским блокбастерам быть! И идеи у них одна фантастичней другой.

14 ноября на питчинге Фонда кино представили проект нового отечественного фильма для детской и семейной аудитории. Кинокомпания «Карго» разработала проект картины «Стальное сердце» про богатыря Илью Муромца, попавшего в будущее. Только это будет кино не про путешествия во времени о киберпанковый боевик.

По сюжету, очередная стычка Ильи Муромца и Соловья-Разбойника в Древней Руси закончилась тем, что оба противника оказались погребены под лавиной. Много веков спустя тела замерзших воинов достали изо льда и создали из них стальных киборгов. Муромец все так же должен будет победить Соловья, но у него в помощниках окажутся два современных подростка.