«Они уже не хотят»: Марго Робби не заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

После изгнания Джонни Деппа из франшизы «Пираты Карибского моря» появилась информация, что новой звездой данной серии фильмов станет актриса Марго Робби. После ее фееричного исполнения сумасбродной злодейки Харли Квинн никто не сомневался, что блондинка легко сыграет женскую версию чудаковатого капитана Джека Воробья.

Однако, судя по новому интервью 32-летней артистки, пираткой она так и не станет. Проект студии Disney по замене Деппа на Робби сдулся.

«У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, много лет назад - чтобы было больше главных героинь. Не совсем женская версия, а просто другой тип истории, который, как нам казалось, был бы действительно крут. Но я полагаю, что они уже не хотят этого», — сказала Марго о Disney.

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