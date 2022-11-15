Сиквел «Константина» с Киану Ривзом сделают более откровенным, жестоким и смешным

В сентябре было объявлено, что киностудия Warner Bros. вернет на экраны Киану Ривза в роли Джона Константина – изгоняющего демонов экзорциста, который сам по себе далеко не святоша.

Сиквелу фильма «Константин: Повелитель тьмы» 2005 года дали зеленый свет, потому что актер выразил желание вернуться к культовому персонажу комиксов. И теперь режиссер проекта Фрэнсис Лоуренс рассказывает, каким он хочет видеть вторую часть.

В новом интервью 51-летний постановщик поделился, что будет настаивать на своей версии фильма – с большим количеством секса, жестокости и черного юмора. Говоря по-американски, он хочет сиквел с рейтингом R, а по-русски - картину 18+. И все фанаты персонажа якобы хотят. Потому что первый фильм получился «не очень» именно из-за того, что создатели сдерживали себя ради подросткового возрастного рейтинга.

«Одним из самых важных моментов в первой части для меня было то, что мы следовали, по указке Warner Bros., правилам создания фильма с рейтингом PG-13 в отношении насилия, крови, языка и сексуальности. Но рейтинговая комиссия все равно поставила нам взрослый рейтинг R на основании своих критериев. И я очень-очень сожалею, что у нас получился фильм с рейтингом R, который на самом деле имеет PG-13», — цитирует режиссера издание The Wrap. «И если бы мне пришлось работать с R, я бы действительно сделал фильм со взрослым рейтингом. Я бы сделал его намного более страшным и жестоким, я снял бы его как настоящий фильм R».

Но теперь Лоуренс своего не упустит – будет до последнего настаивать на собственной версии 18+.