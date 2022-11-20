Какие кино и сериалы предсказывали события будущего

Притчей во языцех стал мультик «Симпсоны», где еще в девяностые показали довольно странные вещи, воспринимавшиеся как фантастика: например, трехглазую рыбу, которую потом действительно выловили в Аргентине, правда, в 2011 году; или показали книгу про вирус Эбола, разбушевавшийся в нулевые (известен он был с семидесятых).

Или в 2000 году показали, как Дональд Трамп стал президентом США - конечно, и это не на ровном месте: к тому моменту он вообще-то уже участвовал в гонке за кресло главы государства.

В том же мультике с желтокожими героями давным-давно показали и покупку компанией Disney легендарной студии 20th Century Fox (сделка была закрыта в 2019 году за $71 млрд).

Почти показали «Симпсоны» и запуск машины Илона Маска в космос. В мультике эксцентричный инженер катит на красном кабриолете в космическом скафандре. А в 2018 году генеральный директор SpaceX и Tesla запустил свой родстер в космос на первой ракете Falcon Heavy. Да, это был тоже красный автомобиль, который «управлялся», правда, не самим Маском, а манекеном в скафандре.

«Запретная планета», «Сеть» и «Кабельщик»: гаджеты