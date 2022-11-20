Какие кино и сериалы предсказывали события будущего

«Симпсоны»: Эбола, Трамп, Маск
Фото: кадр из фильма
Притчей во языцех стал мультик «Симпсоны», где еще в девяностые показали довольно странные вещи, воспринимавшиеся как фантастика: например, трехглазую рыбу, которую потом действительно выловили в Аргентине, правда, в 2011 году; или показали книгу про вирус Эбола, разбушевавшийся в нулевые (известен он был с семидесятых).
Или в 2000 году показали, как Дональд Трамп стал президентом США - конечно, и это не на ровном месте: к тому моменту он вообще-то уже участвовал в гонке за кресло главы государства.
В том же мультике с желтокожими героями давным-давно показали и покупку компанией Disney легендарной студии 20th Century Fox (сделка была закрыта в 2019 году за $71 млрд).
Почти показали «Симпсоны» и запуск машины Илона Маска в космос. В мультике эксцентричный инженер катит на красном кабриолете в космическом скафандре. А в 2018 году генеральный директор SpaceX и Tesla запустил свой родстер в космос на первой ракете Falcon Heavy. Да, это был тоже красный автомобиль, который «управлялся», правда, не самим Маском, а манекеном в скафандре.
«Запретная планета», «Сеть» и «Кабельщик»: гаджеты
Фото: кадр из фильма
В «Запретной планете» с Уолтером Пиджоном (фото вверху) и Лесли Нильсеном в главных ролях показан мир, в котором люди будут использовать карманные коммуникаторы, напоминающие сотовые телефоны. Все бы ничего, но картину-то сняли… в 1956 году!
В хакерском триллере «Сеть», где сыграла Сандра Буллок (фото внизу), в 1995 году показали онлайн-доставку. В картине «Кабельщик» 1996 года с Джимом Керри в главной роли предсказывалось, что в каждом доме воедино сольются компьютер, телевизор и телефон. Позже у нас появились смарт-телевизоры.
«Элементарно»: США продают оружие Украине
Фото: кадр из фильма
Американский проект «Элементарно» выходил на CBS с 2012 по 2019 год. Это очередное художественное переосмысление расследований Шерлока Холмса. Детектив перенесен в наше время, доктор Ватсон - женщина (Люси Лью), сам Холмс - проблемный наркоман в стадии ремиссии (Джонни Ли Миллер). В одной из серий сыщики идут по следу убийцы русского миллиардера, посещавшего Нью-Йорк, и натыкаются на оружейного барона, который вываливает всю изнанку торговли пушками и снарядами.
Оказывается, он по просьбе «вашингтонских друзей» снабжает оружием Украину, которая ведет боевые действия против России, только вот по счетам Киев не платит. «Война идет на пользу бизнесу», - резюмирует бизнесмен в эпизоде, снятом в 2016 году.
«Годы»: смерть королевы Британии, эмигранты и СВО
Фото: кадр из фильма
К примеру, в 2019 году вышел сериал «Годы» (Years And Years), повествующий о жизни одной британской семьи в период с 2019 по 2029 год. И там тоже показали много того, что имело впоследствии отношение к реальности: смерть королевы Елизаветы в 2022 году, ввод российских войск на территорию Украины, новый приток беженцев в Европу, ввод жестких антиэмигрантских законов, конфликт США и Китая и пандемия обезьяньего гриппа.
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: украинские военные биолаборатории
Фото: кадр из фильма
В довольно примитивной комедии 2019 года сюжет строится вокруг некоего боевого вируса, который вскоре поразит всю планету и уничтожит «самых слабых». Что самое ценное, сценаристы показали, как этот вирус создается на территории...Украины, в одной из секретных военных биолабораторий в Чернобыле.
Руководит всем этим некая могущественная корпорация, которая властвует над государственными СМИ, имеет доступ к вычислительной сети всей планеты, и силовой блок в виде мотивированных бойцов ЧВК и боевых киборгов. Совсем недавно мы узнали, что биолаборатории на территории Украины - вовсе не элемент сценария.
«Заражение»: эпидемия коронавируса
Фото: кадр из фильма
Тема эпидемий в литературе разбирается довольно давно и качественно: вспомните «Чуму» Камю, «Противостояние» Кинга, «Глаза тьмы» Кунца, где вообще-то действовал вирус «Ухань-400» (книга 1981 года!). Но в 2019 году весь мир заговорил про коронавирус, все бросились пересматривать картину «Заражение» Стивена Содерберга, которую после премьеры никто толком-то и не смотрел.
В фильме с обилием суперзвезд (Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Лоренс Фишберн, Гвинет Пэлтроу и др.) очень страшно и жутко показано, как человечество пытается бороться с эпидемией. Костюмы биозащиты, в которых работали герои «Заражения», напоминают форму, в которой врачи героически побеждали ковид в красных зонах.
Смотришь сериал или кино, а через некоторое время реальность повторяет показанное. Пророчество? Маловероятно. Чаще всего такие «предсказания» уже напрашивались. И все же иногда дар предвосхищения голливудских сценаристов и правда может удивить зрителя. В обзоре «Телепрограммы» несколько ярких примеров того, как не жизнь пишет сценарий, а наоборот.