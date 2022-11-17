Ужастик «Хищник из бездны» и другие премьеры недели

«Хищник из бездны» (оригинальное название - Maneater), 2022, США, ужасы

Режиссер: Джастин Ли. В ролях: Никки Уилан, Трэйси Эдкинс и др.

В российском прокате с 17 ноября.

На Гавайских островах принято красиво отдыхать, вот и большая белая акула, плещущаяся в местных водах, развлекается на всю катушку - то серфингистке пару конечностей откусит, то ныряльщика буквально на лету поймает и утащит на океанское дно. Казалось бы, впору бить тревогу, но по прописанным еще в спилберговских «Челюстях» законам жанра никто из местной администрации не чешется, заботясь лишь об одном - как бы не распугать туристов.

А их, конечно же, на Гавайях полно: вот, например, блондинка Джесси, которую бросил жених, а друзья решили взбодрить при помощи пляжной экзотики - солнце, пальмы, дельфины... Естественно, Джесси и Ко становятся очередными целями для акулы-убийцы и, только объединившись с суровым дядькой, оказавшимся отцом вышеупомянутой серфингистки, хрупкой блондинке удается дать отпор морскому людоеду.

Примерно по три-четыре раза в год западный кинематограф потчует нас страшилками о злых акулах, которые в качестве жертв старательно выбирают людей одного и того же типа - накачанных парней в шортах и грудастых девиц в бикини (у сценаристов явно есть претензии к завсегдатаям фитнес-центров). К сожалению, количество упрямо отказывается переходить в качество (последним достойным представителем жанра шесть лет назад стала «Отмель» с Блейк Лайвли в главной роли).

Впрочем, вряд ли имеет смысл всерьез относиться к «Хищнику из бездны» и к другим подобным опусам как к произведениям искусства - скорее это неплохое терапевтическое средство для тех, кто скучает по временам, когда за сравнительно небольшие деньги можно было рвануть на другой край света и провести недельку-другую в райском уголке. Да, сейчас таких возможностей нет, отсутствие заморской экзотики вынуждает отдыхать скромно и по-домашнему, но, с другой стороны, и в этом есть плюсы - из подмосковного пруда зубастая рыбина точно не выскочит.

«Покерфейс» (оригинальное название - Poker Face), 2022, США, триллер