Ужастик «Хищник из бездны» и другие премьеры недели

«Хищник из бездны» (оригинальное название - Maneater), 2022, США, ужасы
- Режиссер: Джастин Ли. В ролях: Никки Уилан, Трэйси Эдкинс и др.
- В российском прокате с 17 ноября.
На Гавайских островах принято красиво отдыхать, вот и большая белая акула, плещущаяся в местных водах, развлекается на всю катушку - то серфингистке пару конечностей откусит, то ныряльщика буквально на лету поймает и утащит на океанское дно. Казалось бы, впору бить тревогу, но по прописанным еще в спилберговских «Челюстях» законам жанра никто из местной администрации не чешется, заботясь лишь об одном - как бы не распугать туристов.
А их, конечно же, на Гавайях полно: вот, например, блондинка Джесси, которую бросил жених, а друзья решили взбодрить при помощи пляжной экзотики - солнце, пальмы, дельфины... Естественно, Джесси и Ко становятся очередными целями для акулы-убийцы и, только объединившись с суровым дядькой, оказавшимся отцом вышеупомянутой серфингистки, хрупкой блондинке удается дать отпор морскому людоеду.
Примерно по три-четыре раза в год западный кинематограф потчует нас страшилками о злых акулах, которые в качестве жертв старательно выбирают людей одного и того же типа - накачанных парней в шортах и грудастых девиц в бикини (у сценаристов явно есть претензии к завсегдатаям фитнес-центров). К сожалению, количество упрямо отказывается переходить в качество (последним достойным представителем жанра шесть лет назад стала «Отмель» с Блейк Лайвли в главной роли).
Впрочем, вряд ли имеет смысл всерьез относиться к «Хищнику из бездны» и к другим подобным опусам как к произведениям искусства - скорее это неплохое терапевтическое средство для тех, кто скучает по временам, когда за сравнительно небольшие деньги можно было рвануть на другой край света и провести недельку-другую в райском уголке. Да, сейчас таких возможностей нет, отсутствие заморской экзотики вынуждает отдыхать скромно и по-домашнему, но, с другой стороны, и в этом есть плюсы - из подмосковного пруда зубастая рыбина точно не выскочит.
«Покерфейс» (оригинальное название - Poker Face), 2022, США, триллер
Фото: кадр из фильма «Покерфейс»
- Режиссер: Рассел Кроу. В ролях:- Рассел Кроу, Лиам Хемсворт и др.
- В российском прокате с 17 ноября.
Спустя 8 лет после своего режиссерского дебюта - драмы «Искатель воды» Рассел Кроу вновь пробует себя в качестве постановщика. В триллере «Покерфейс» обладатель «Оскара» с невозмутимой, как того требует название, физиономией будет третировать друзей детства, приглашенных им якобы на безобидную карточную игру. Изюминки коварному плану добавят грабители, которые вломятся в дом героя в самый неподходящий момент.
«Эмили» (оригинальное название - Emily), 2022, Великобритания, драма
Фото: кадр из фильма «Эмили»
- Режиссер: Фрэнсис О’Коннор. В ролях: Эмма Маккей, Оливер Джексон-Коэн и др.
- В российском прокате с 17 ноября.
Эмили Бронте, средняя из трех сестер-писательниц Бронте, прожила жизнь короткую, но яркую, а ее единственный роман «Грозовой перевал» стал классикой. И пусть старшая из сестер, Шарлотта, написала «Джейн Эйр» и всегда относилась к Эмили свысока, это не помешало девушке доказать свое право на творческую независимость. А теперь еще и стать героиней посвященного именно ей (а не Шарлотте) фильма.