Почему Рязанов не хотел снимать «Карнавальную ночь»

Наряду с традиционными новогодними картинами «Ирония судьбы, или с легким паром», «Один дома» свое место в зрительских сердцах занял фильм «Карнавальная ночь». После выхода комедии на экраны на Людмиле Гурченко хотел жениться африканский принц, а режиссер Эльдар Рязанов открыл для себя жанр, который сделал его всесоюзно известным.
Для самого Рязанова «Карнавальная ночь» стала первой серьезной работой в кино, правда, он не хотел за нее браться. До съемок этого комедийного фильма в портфолио молодого режиссера было только несколько документальных лент и фильм-концерт «Весенние голоса», посвященный смотру самодеятельности трудовых резервов СССР.
Несмотря на то, что Рязанов не хотел входить в одну реку дважды, тогдашний директор «Мосфильма» Иван Пырьев настоял на том, чтобы за «Ночь» взялся именно он.
Сюжет фильма казался молодому режиссеру незатейливым, как молодой редис. Итак, молодые рабочие решили организовать новогодний бал, корпоратив, как сказали бы сегодня. Но все их креативные идеи рубит на корню директор Дома культуры Огурцов, поручивший сотрудникам произнести лекцию – «коротенько, минут на сорок».
Однако в итоге все оборачивается против самого же Огурцова, который становится объектом для шуток. И празднование Нового года, наполненное песнями, танцами и клоунскими репризами, проходит на «ура».
Как Игорь Ильинский показывал фокусы
Роль Огурцова сыграл знаменитый актер Игорь Ильинский, который в ту пору был очень востребованным как в театре, так и в кино. На его кандидатуре настоял сам Иван Пырьев. Когда же Ильинский читал сценарий, Эльдар Рязанов молился про себя, чтобы актер сам отказался от съемок. Молодой режиссер боялся, что Ильинский «задавит» его своим авторитетом.
Но его опасения оказались напрасными. Игорь Ильинский отличался скромностью, доброжелательностью и деликатностью и сразу же подружился с Эльдаром Рязановым. Вместе они дорабатывали рисунок роли.
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Чтобы правдиво показать эпизод, когда фокусник вытаскивает из пиджака Огурцова текст доклада, заменив его голубями и стреляющим зонтиком, Ильинский отрабатывал его вместе с известным иллюзионистом Игорем Кио. И в итоге сделал все не хуже профессионального фокусника.
Почему главную роль сыграла именно Людмила Гурченко
А вот 20-летнюю Людмилу Гурченко не сразу утвердили на главную роль. Все дело в том, что во время проб, на которых актриса исполняла песню Лолиты Торрес «Возраст любви», помощник оператора снял ее с неудачного ракурса. И в итоге кандидатура Гурченко практически не рассматривалась.
Но, как это обычно бывает, все решил счастливый случай. Однажды Иван Пырьев случайно встретил Людмилу Гурченко, которая вприпрыжку бежала по коридорам «Мосфильма». Она шутила и хохотала, когда кто-то из пробегавших мимо парней пытался обхватить ее за тонкую талию. (Кстати, размер талии составлял всего 48 сантиметров). А Пырьев наблюдал за этим безобидным флиртом.
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Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Остановив девушку в коридоре, он сказал: «Не хлопочи лицом» и спросил, где он мог ее видеть. Гурченко ответила, что на пробах у Рязанова. После этого Пырьев привел веселую актрису в павильон, где снимался фильм, и велел самому старшему оператору Кальцатому поработать над ее портретом.
Ни для кого не секрет, что после этой роли Людмила Гурченко проснулась знаменитой. Зрительницы старались во всем подражать Леночке Крыловой: просили парикмахеров сделать такие же кудри, любыми способами доставали похожие же муфточки, учились петь и танцевать. Кстати, авторами знаменитой песни «Пять минут» стали поэты Владимир Лифшиц и Вадим Коростылев.
Но в этом фильме было важно не только исполнить песню, но и эффектно показать ее. Для этого художники-постановщики построили большую декорацию с огромным будильником, на фоне которого и поет Гурченко.
Критики: «Молодой режиссер снимает пошлую комедию»
Еще один знаменитый эпизод фильма, в котором герой актера Филиппова произносит реплику: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке неизвестно, наука пока еще не в курсе дела», появился благодаря импровизации артиста.
Тогда в Советском Союзе было популярно Общество по распространению научных и политических знаний. И среди лекторов находилось немало халтурщиков, готовых рассуждать о чем угодно, лишь бы платили гонорар. Филиппов списал своего героя именно с такого товарища.
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Интересно, что на середине съемочного процесса худсовет отсмотрел отснятый материал и пришел к выводу, что фильм получится неудачным. А в газете «Советская правда» даже появилась статья, критикующая Рязанова о том, как молодой режиссер снимает «пошлую комедию». Конечно, это расстроило Эльдара Рязанова, но не сломало его. И режиссер продолжил делать свое дело.
Фильм, съемки которого проходили в павильонах «Мосфильма» и зале театра Красной армии, был снят всего за пять месяцев. Картина появилась на экранах 28 декабря 1956 года и имела оглушительный успех. Ее посмотрели свыше 50 миллионов зрителей. Чтобы попасть на сеанс в кинотеатре, зрителям приходилось выстаивать в очереди по нескольку часов.
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Картина сделала знаменитыми самого Эльдара Рязанова, актера Юрия Белова, сыгравшего Гришу Кольцова, влюбленного в Леночку, и саму Людмилу Гурченко. Правда, актриса и предположить не могла, что вслед за большим успехом придет забвение. Людмилу Гурченко долго не приглашали в кино на главные роли. Якобы режиссеры не хотели снимать ее из-за того, что за Гурченко закрепилось амплуа легковесной актрисы. И оно никак не вязалось с драматическими сюжетами.
Также существует версия, что негласный запрет был связан с отказом девушки сотрудничать с КГБ. Лед тронулся только через десять лет. Людмила Гурченко выдержала это тяжелое испытание, и яркие роли посыпались на нее, как из рога изобилия.
Ну, а комедию «Карнавальная ночь» зрители с удовольствием смотрят и по сей день, веря, что «даже в эти пять минут можно сделать очень много».