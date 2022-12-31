Почему Рязанов не хотел снимать «Карнавальную ночь»

Наряду с традиционными новогодними картинами «Ирония судьбы, или с легким паром», «Один дома» свое место в зрительских сердцах занял фильм «Карнавальная ночь». После выхода комедии на экраны на Людмиле Гурченко хотел жениться африканский принц, а режиссер Эльдар Рязанов открыл для себя жанр, который сделал его всесоюзно известным.

Для самого Рязанова «Карнавальная ночь» стала первой серьезной работой в кино, правда, он не хотел за нее браться. До съемок этого комедийного фильма в портфолио молодого режиссера было только несколько документальных лент и фильм-концерт «Весенние голоса», посвященный смотру самодеятельности трудовых резервов СССР.

Несмотря на то, что Рязанов не хотел входить в одну реку дважды, тогдашний директор «Мосфильма» Иван Пырьев настоял на том, чтобы за «Ночь» взялся именно он.

Сюжет фильма казался молодому режиссеру незатейливым, как молодой редис. Итак, молодые рабочие решили организовать новогодний бал, корпоратив, как сказали бы сегодня. Но все их креативные идеи рубит на корню директор Дома культуры Огурцов, поручивший сотрудникам произнести лекцию – «коротенько, минут на сорок».

Однако в итоге все оборачивается против самого же Огурцова, который становится объектом для шуток. И празднование Нового года, наполненное песнями, танцами и клоунскими репризами, проходит на «ура».

Как Игорь Ильинский показывал фокусы

Роль Огурцова сыграл знаменитый актер Игорь Ильинский, который в ту пору был очень востребованным как в театре, так и в кино. На его кандидатуре настоял сам Иван Пырьев. Когда же Ильинский читал сценарий, Эльдар Рязанов молился про себя, чтобы актер сам отказался от съемок. Молодой режиссер боялся, что Ильинский «задавит» его своим авторитетом.

Но его опасения оказались напрасными. Игорь Ильинский отличался скромностью, доброжелательностью и деликатностью и сразу же подружился с Эльдаром Рязановым. Вместе они дорабатывали рисунок роли.