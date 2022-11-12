Как снимали фильм «Забытая мелодия для флейты»

При всем уважении к таланту маэстро, ленты, вышедшие позже («Небеса обетованные», «Ключ от спальни», «Привет, дуралеи!», «Андерсен. Жизнь без любви» и др.), вряд ли можно отнести к шедеврам. Конечно, и «Забытой мелодии...» от критиков досталось: многие упрекали ее в излишнем акценте на сатиру - впрочем, если Рязанов от нее когда-то и отказывался, то разве что в «Жестоком романсе».

И надо учесть, что на дворе был 1987-й, полузабытые нынче понятия «гласность, перестройка, хозрасчет» вовсю будоражили людские умы, и обойтись без злободневных тем не представлялось возможным. Ее, злободневности, в картине было в избытке: достаточно сказать, что герой в исполнении Леонида Филатова занимал высокий пост в Главном управлении свободного времени, вся «работа» которого буквально кричала о бесполезности чиновничьей братии.

Ну а как забыть частушки персонажа Валентина Гафта: «Помогите медью трудовой, перед вами жертва ускоренья»? И поди объясни современной молодежи, что это за ускорение такое... Но какое бы количество актуальных реприз Рязанов ни запихнул в свою картину, она оставалась тем, чем были и другие его лучшие работы, - историей о любви.

Именно благодаря тому, что в центре внимания здесь находятся идеально прописанные и блестяще сыгранные отношения мужчины (уже упомянутый чиновник Филимонов в исполнении Филатова) и женщины (медсестра Лида, роль которой получила Татьяна Догилева), картина и осталась в зрительской памяти, а не затерялась в океане невероятно злободневной, но куда менее талантливой кинопродукции.