Как снимали фильм «Забытая мелодия для флейты»

При всем уважении к таланту маэстро, ленты, вышедшие позже («Небеса обетованные», «Ключ от спальни», «Привет, дуралеи!», «Андерсен. Жизнь без любви» и др.), вряд ли можно отнести к шедеврам. Конечно, и «Забытой мелодии...» от критиков досталось: многие упрекали ее в излишнем акценте на сатиру - впрочем, если Рязанов от нее когда-то и отказывался, то разве что в «Жестоком романсе».
И надо учесть, что на дворе был 1987-й, полузабытые нынче понятия «гласность, перестройка, хозрасчет» вовсю будоражили людские умы, и обойтись без злободневных тем не представлялось возможным. Ее, злободневности, в картине было в избытке: достаточно сказать, что герой в исполнении Леонида Филатова занимал высокий пост в Главном управлении свободного времени, вся «работа» которого буквально кричала о бесполезности чиновничьей братии.
Ну а как забыть частушки персонажа Валентина Гафта: «Помогите медью трудовой, перед вами жертва ускоренья»? И поди объясни современной молодежи, что это за ускорение такое... Но какое бы количество актуальных реприз Рязанов ни запихнул в свою картину, она оставалась тем, чем были и другие его лучшие работы, - историей о любви.
Именно благодаря тому, что в центре внимания здесь находятся идеально прописанные и блестяще сыгранные отношения мужчины (уже упомянутый чиновник Филимонов в исполнении Филатова) и женщины (медсестра Лида, роль которой получила Татьяна Догилева), картина и осталась в зрительской памяти, а не затерялась в океане невероятно злободневной, но куда менее талантливой кинопродукции.
Фото: Global Look Press
Основой сценария фильма послужила пьеса «Аморальная история», написанная Рязановым и его постоянным соавтором Эмилем Брагинским еще в 1976 году. Конечно, в конце 70-х это было чересчур - глумиться над чиновниками, выставлять их никчемными идиотами (эпизод, в котором бюрократ с гармошкой в руках побирается в электричке, точно стал бы скандальным).
Но в 1985-м, уже после смерти Черненко, но еще до начала перестройки, Рязанов все-таки начал набрасывать вариант сценария. Вот как, в частности, был описан в нем главный герой: «Филимонов Николай Семенович - референт Комитета по делам самодеятельности. Ему 41 год. Он важен и значителен. Костюм на нем финский, галстук английский, рубашка венгерская, туфли итальянские, носки японские, трусы индийские. Отечественная в нем только душа, она себя еще проявит». Поначалу сценарий назывался «Лестница», и первый его вариант большое начальство зарубило.
Но и потом, когда фильм уже запустили в производство, Рязанов оставался сценарием недоволен и писал в своих дневниках: «Создалось ощущение, что он не очень-то хорош и устаревает на глазах... Несмотря на то что «Флейта» была утверждена начальством, я сам никак не мог ее утвердить и одобрить...» В итоге история переписывалась несколько раз, многое поменялось - в частности, Николай Филимонов превратился в Леонида.
Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»
Рязанов хотел видеть в главной роли только Леонида Филатова, но он на момент запуска картины был занят на других съемках. Решили, что называется, начинать без него. «Пока, чтобы использовать лето, решили снять три эпизода с Тамбовским хором, где Леня не занят, - вспоминал потом Эльдар Александрович. - Первая съемка - на авианосце «Киев» в Североморске...
Потом полетели в Алма-Ату... Там снимали эпизод, как «тамбовские» девушки поют чабанам. Каждый день ездили в горы на высоту три с лишним километра». В процессе съемок этих сцен режиссер выполнил «обязательную программу» - как и во всех своих фильмах, нашел мини-роль для себя. На сей раз постановщик перевоплотился в мужчину, разглядывающего в подзорную трубу красоток из Тамбовского хора.
Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»
Картина многим запомнилась постельной сценой и достаточно откровенной (конечно, по меркам советского кино) обнаженкой в исполнении Татьяны Догилевой.
Чтобы помочь актерам настроиться на работу в неловкой и непривычной ситуации, Рязанов удалил всех с площадки, оставив лишь необходимую часть группы. Проблемы, однако, заключались не только в этом - по сюжету герои находились в квартире Лиды, а снималась сцена в декорациях в павильоне, где было жутко холодно, и немалых трудов стоило добиться того, чтобы у раздетых и якобы охваченных страстью артистов изо рта не шел пар.
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
Горные экскурсии в Казахстане не прошли даром для Рязанова (на фото - на съемочной площадке с Александром Панкратовым-Черным и Татьяной Догилевой). Он и сам знал, что они ему аукнутся: «Большой перепад давления, и за это скоро наступит для меня расплата». Час расплаты пришел в тот день, когда он должен был лететь на кинофестиваль в Сан-Себастьян.
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Режиссер почувствовал себя плохо, диагноз - микроинсульт: «Передо мной встала дилемма: или отменять картину и заняться здоровьем, или же все-таки попробовать сделать ленту». Рязанов решил снимать, причем параллельно он работал над документальной лентой о Владимире Высоцком. Одному Богу известно, как он справился с такой нагрузкой.
Зато концовка «Забытой мелодии...», когда Филимонов переживает сердечный приступ и клиническую смерть, стала благодаря этим трудностям еще более убедительной и приобрела для Рязанова в какой-то степени личный оттенок.