Дженнифер Лоуренс о приквеле «Голодных игр» с другой актрисой: «Чувствую себя старой, как плесень»

В Сети появилась новость о том, что съемки приквела «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах» завершены. Все из-за фото, на котором 21-летняя актриса Рэйчел Зеглер, которой досталась главная роль, держит в руках режиссерскую хлопушку. Теперь она, а не красотка Дженнифер Лоуренс, будет звездой франшизы.

В новом интервью 32-летнюю Джен спросили, что она чувствует по поводу того, что уже снимаются новые «Голодные игры» с молодой актрисой.

«Из-за этого я чувствую себя старой, как плесень, — ответила Лоуренс изданию The New York Times. - Я помню, как мне был 21 год, и я думала: «Боже мой, однажды они переделают их («Голодные игры», - Прим. авт.) и сделают ремейк. Но я буду к тому времени такой старой! Я умру!»

Вот такая ирония судьбы, Джен. Тебе только 32, ты в самом расцвете красоты и актерской карьеры, а твою звездную франшизу уже снимают без тебя.