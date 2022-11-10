Драма «Дела человеческие» и другие премьеры недели

«Дела человеческие» (оригинальное название - Les choses humaines), 2021, Франция, драма
- Режиссер: Иван Атталь. В ролях: Бен Атталь, Сюзанн Жуанне и др.
- В российском прокате с 10 ноября.
Александр Фарель учится в престижном Стэнфордском университете на деньги отца, знаменитого французского телеведущего, который не слишком следит за жизнью сына, - пожилого мужчину интересуют лишь государственные награды и молоденькие стажерки.
Мать Александра тоже увлечена работой (она - известная активистка, стремящаяся привлечь внимание общества к жертвам изнасилований), но с сыном она близка, поэтому, когда Александр прилетает из Штатов в Париж, зовет его на ужин со своей новой семьей - гражданским мужем Адамом и его 17-летней дочкой от первого брака Милой. После ужина Александр и Мила отправляются вместе на вечеринку, а наутро девушка приносит в полицию заявление об изнасиловании, виновником которого якобы является интеллигентный студент Стэнфорда.
Роли второго плана в этой драме играют большие французские звезды - Шарлотта Генсбур, Матье Кассовиц, Пьер Ардити, - однако в данном случае им необязательно включать повышенные обороты, чтобы, как это часто бывает, вытянуть среднюю картину на приличный уровень. Авторы не самого короткого (почти два с половиной часа) фильма мастерски лавируют между двумя диаметрально противоположными взглядами на события, до финальных титров не позволяя зрителю заскучать и, самое важное, занять чью-либо позицию.
Картина, сюжетом и композицией перекликающаяся с недавней «Последней дуэлью» Ридли Скотта, изобилует подробностями физиологического характера (кто, кого, в какой позе и т. д.), однако при этом уверенно избегает малейшего соприкосновения с пошлостью и тем более порнографией. Единственное, что не могут предложить авторы, - это хеппи-энд, но придумать его в подобных обстоятельствах вряд ли поможет даже диплом Стэнфорда.
«Не дыши: Начало» (оригинальное название - Old Man), 2021, США, триллер
Фото: кадр из фильма «Не дыши: Начало»
- Режиссер: Лаки Макки. В ролях: Стивен Лэнг, Марк Сентер и др.
- В российском прокате с 10 ноября.
Российские прокатчики развешивают на зрительских ушах ароматную лапшу, намекая, что новый триллер является приквелом к дилогии «Не дыши», в которой, напомним, действовал слепой, но крайний боевитый пожилой мужчина в исполнении звезды «Аватара» Стивена Лэнга. Однако «Старик» (так именуется фильм в оригинале) - произведение самостоятельное, и, кстати, со зрением у героя Лэнга здесь все в порядке.
«По-мужски», 2022, Россия, драма.
Фото: кадр из фильма «По-мужски»
- Режиссер: Максим Кулагин. В ролях: Антон Лапенко, Екатерина Щербакова и др.
- В российском прокате с 10 ноября.
Антон Лапенко, запомнившийся публике по роли неуклюжего полицейского в сериале «Чики», предстает в образе успешного бизнесмена Глеба, чью жену во время уличной ссоры неожиданно бьет по лицу деревенский гопник. В «Чиках» бесхребетному полисмену в критический момент удается преодолеть свою «плюшевость» - сможет ли холеный Глеб последовать его примеру?