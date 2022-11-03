Последний фильм о гардемаринах будет готов к концу 2022 года

Напомним, еще в начале 90-х годов Дружинина задумала четвертый и пятый фильмы о гардемаринах, но долгое время проект буксовал из-за недостатка финансирования. Режиссер задумала рассказать о событиях периода русско-турецкой войны. Ее новые картины получили названия «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».

В них снялись актеры, знакомые зрителям по предыдущим картинам: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев. Но и молодые артисты проекта тоже заслуживают внимания.

«У меня очень много дебютантов, которые работают в «Мире» и «Войне», — сын Алексея Корсака и дочь Анастасии Ягужинской (центральных персонажей предыдущих фильмов. — Прим. авт.), потрясающая молодая пара, как раз для нашего молодого поколения, и очень хороший исторический персонаж — Джулиано Де Ломбарди, который был капитаном судна «Десна», — рассказывает Дружинина.

Ранее она отмечала, что не собирается растягивать серию после пятого фильма.