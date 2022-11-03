Последний фильм о гардемаринах будет готов к концу 2022 года

Пятый фильм из серии о гардемаринах — «Гардемарины 1787. Война» - будет готов к концу 2022 года, но дата выхода картины в прокат пока неизвестна. Режиссер проекта Светлана Дружинина отметила, что хочет закончить его в ноябре.
«В этом году он уже будет готов. «Гардемарины-4», то есть «Гардемарины 1787. Мир» уже второй год лежит готовый, а этот фильм будет готов к Новому году, — цитирует Дружинину ТАСС. — «Гардемаринов» любят и ждут, но большие кинопрокатные компании пока не проявляют активного движения».
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Напомним, еще в начале 90-х годов Дружинина задумала четвертый и пятый фильмы о гардемаринах, но долгое время проект буксовал из-за недостатка финансирования. Режиссер задумала рассказать о событиях периода русско-турецкой войны. Ее новые картины получили названия «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».
В них снялись актеры, знакомые зрителям по предыдущим картинам: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев. Но и молодые артисты проекта тоже заслуживают внимания.
«У меня очень много дебютантов, которые работают в «Мире» и «Войне», — сын Алексея Корсака и дочь Анастасии Ягужинской (центральных персонажей предыдущих фильмов. — Прим. авт.), потрясающая молодая пара, как раз для нашего молодого поколения, и очень хороший исторический персонаж — Джулиано Де Ломбарди, который был капитаном судна «Десна», — рассказывает Дружинина.
Ранее она отмечала, что не собирается растягивать серию после пятого фильма.