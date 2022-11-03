Новый трейлер второго «Аватара» поражает фантастическим миром Пандоры

2 ноября киностудия 20th Century опубликовала расширенный трейлер сиквела «Аватара» с подзаголовком «Путь воды». Зрители получили увидеть больше деталей жизни инопланетного народа на’ви и животного мира Пандоры.
Между первым и вторым фильмом прошло десять лет. Нам покажут, что семья, которую главные герои образовали в «Аватаре», разрослась. У Джейка и Нейтири появились дети, которых родители наставляют на истинный путь. Но гадкие люди с Земли продолжают колонизировать планету и вытесняют синекожих аборигенов в другие края, где живет Племя воды. Заручившись помощью новых союзников и фантастических существ, Джейк даст захватчикам новый бой.
Трейлер «Аватар: Путь воды» показал, что фантазии Джеймса Кэмерона и его команды нет предела. Они нарисовали столько невероятных растений и животных, что поход в кино можно будет сравнить с захватывающим сном. Вот только в российских кинотеатрах премьеры пока не ожидается.
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В американский прокат фильм выйдет 16 декабря. В картине снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.