Новый трейлер второго «Аватара» поражает фантастическим миром Пандоры

Трейлер «Аватар: Путь воды» показал, что фантазии Джеймса Кэмерона и его команды нет предела. Они нарисовали столько невероятных растений и животных, что поход в кино можно будет сравнить с захватывающим сном. Вот только в российских кинотеатрах премьеры пока не ожидается.

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В американский прокат фильм выйдет 16 декабря. В картине снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.