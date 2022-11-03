Наталья Варлей научит женской мудрости в новом фильме «Ваша тетя Люси»

Вечером 5 ноября на канале «Россия 1» состоится премьера отечественной комедии «Ваша тетя Люси». В ролях: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Тина Тарусина, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова, Сергей Горобченко, Сергей Рост и другие актеры.

По сюжету, энергичная пенсионерка продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию, где у нее остались две племянницы. Узнав о возвращении родственницы, сестры пугаются не на шутку.

Дело в том, что тетя Люся или Люси на французский лад просто обожает давать непрошеные советы. А именно сейчас жизнь героинь катится под откос: одна пытается спасти свой брак, а другая потеряла престижную работу и погрязла в кредитах.

Но как бы женщины ни старались скрыть правду, она не ускользает от пристального взгляда тетушки, которая с большим усердием бросается решать проблемы любимых племянниц. Вот только вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.