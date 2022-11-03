Наталья Варлей научит женской мудрости в новом фильме «Ваша тетя Люси»

Вечером 5 ноября на канале «Россия 1» состоится премьера отечественной комедии «Ваша тетя Люси». В ролях: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Тина Тарусина, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова, Сергей Горобченко, Сергей Рост и другие актеры.
По сюжету, энергичная пенсионерка продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию, где у нее остались две племянницы. Узнав о возвращении родственницы, сестры пугаются не на шутку.
Дело в том, что тетя Люся или Люси на французский лад просто обожает давать непрошеные советы. А именно сейчас жизнь героинь катится под откос: одна пытается спасти свой брак, а другая потеряла престижную работу и погрязла в кредитах.
Но как бы женщины ни старались скрыть правду, она не ускользает от пристального взгляда тетушки, которая с большим усердием бросается решать проблемы любимых племянниц. Вот только вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.
«Главный посыл картины в том, что трудности, семейные неурядицы, расставания с близкими случаются со всеми нами. И мы совершаем кучу ошибок, пытаясь с этим разобраться, - говорит режиссер картины Анарио Мамедов. - У нас замечательный кастинг, я очень рад, что мы собрали таких артистов! Конечно, наша главная любовь, символ и талисман проекта – это Наталья Владимировна Варлей (она и играет тетю Люсю, - Прим. авт.)».
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Не пропустите премьеру фильма «Ваша тетя Люси» - 5 ноября в 21:00 на канале «Россия 1».