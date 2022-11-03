Адель отговаривала Дженнифер Лоуренс сниматься в одном из фильмов и оказалась права

В новом интервью 32-летняя актриса Дженнифер Лоуренс назвала фильм, который считает провальным в своей карьере. Это космическая мелодрама «Пассажиры» 2016 года, в которой партнером кинодивы стал Крис Прэтт.

Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» считает, что «Пассажиры» не являются хорошим фильмом и она разочаровала своих поклонников, снявшись там. А ведь ее близкая подруга, певица Адель, предупреждала актрису, что не надо связываться с этим проектом.

«Адель сказала мне не делать этого! Она сказала: «Мне кажется, космические фильмы — это новые фильмы о вампирах». Я должна была ее послушать», — цитирует Лоуренс издание The New York Times.

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