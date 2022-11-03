Константин Хабенский играет отца Алисы Селезневой в новой экранизации «Сто лет тому вперед»

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о старте съемок фантастического фильма «Сто лет тому вперед» — по мотивам одноименной повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой.

Киношники раскрыли, что роли родителей главной героини исполняют Константин Хабенский и Виктория Исакова. Имена других актеров обещали назвать позже.

По сюжету картины обычный парень Коля попадает в будущее, в котором космические пираты втайне готовят наступление на землян, победивших в межгалактической войне. Злодеи собираются вернуться в прошлое и изменить ход истории, а главный герой невольно становится их орудием для путешествий во времени. Зато в будущем Коля встречает девочку Алису, и их судьбы становятся крепко переплетены.