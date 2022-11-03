Киноадаптация диснеевского «Геркулеса» от Гая Ричи будет вдохновлена TikTok

Новые экранизации Disney, когда студия переснимает свои культовые мультфильмы в виде игрового кино, часто критикуют за то, что они практически полностью повторяют сюжет оригинальных анимационных картин.
Но игровой фильм «Геркулес» по одноименному мультфильму-мюзиклу 1997 года будет другим. Об этом говорят его продюсеры — братья Руссо, те самые, что сняли финальных «Мстителей». Режиссером назначен неподражаемый Гай Ричи, который ранее снял киноадаптацию «Аладдина» ну и, конечно же, «Джентльменов» и «Меч короля Артура».
Вместе они хотят переделать «Геркулеса» в «более экспериментальном» ключе. И за вдохновением матерые киношники обратились в социальные сети, о чем рассказали в новом интервью.
«Есть вопросы о том, как перевести это в игровой мюзикл. Сегодня аудитория получает информацию из TikTok, верно? Каковы ее ожидания от того, как этот мюзикл должен выглядеть и ощущаться? Это может быть очень весело и поможет нам немного раздвинуть границы того, как исполняется современный мюзикл», — цитирует Джо Руссо издание Variety.
Дата релиза и актерский состав будущего фильма еще не объявлялись.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что оригинальный мультфильм Disney «Геркулес» основан на древнегреческих мифах. Сын Зевса, благодаря козням темного бога Аида, падает с Олимпа на землю и становится человеком. Но его сверхсила никуда не делась, и парень решает стать героем. Он совершает множество подвигов, прежде чем снова столкнуться с коварным Аидом, который задумал победить неуязвимого героя с помощью смертной девушки. Картина наполнена песнями в лучших традициях мюзикла.