Киноадаптация диснеевского «Геркулеса» от Гая Ричи будет вдохновлена TikTok

Новые экранизации Disney, когда студия переснимает свои культовые мультфильмы в виде игрового кино, часто критикуют за то, что они практически полностью повторяют сюжет оригинальных анимационных картин.

Но игровой фильм «Геркулес» по одноименному мультфильму-мюзиклу 1997 года будет другим. Об этом говорят его продюсеры — братья Руссо, те самые, что сняли финальных «Мстителей». Режиссером назначен неподражаемый Гай Ричи, который ранее снял киноадаптацию «Аладдина» ну и, конечно же, «Джентльменов» и «Меч короля Артура».

Вместе они хотят переделать «Геркулеса» в «более экспериментальном» ключе. И за вдохновением матерые киношники обратились в социальные сети, о чем рассказали в новом интервью.

«Есть вопросы о том, как перевести это в игровой мюзикл. Сегодня аудитория получает информацию из TikTok, верно? Каковы ее ожидания от того, как этот мюзикл должен выглядеть и ощущаться? Это может быть очень весело и поможет нам немного раздвинуть границы того, как исполняется современный мюзикл», — цитирует Джо Руссо издание Variety.

Дата релиза и актерский состав будущего фильма еще не объявлялись.