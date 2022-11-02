Тильда Суинтон сыграла одновременно мать и дочь в новом фильме

1 ноября кинокомпания A24 выпустила трейлер фильма «Вечная дочь» (The Eternal Daughter) с Тильдой Суинтон в главной роли. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале в сентябре и собрала восторженные отзывы критиков. Ее выход в американский прокат намечен на 2 декабря.

Мистическая драма удивляет тем, что 61-летняя Тильдой Суинтон играет в ней как престарелую мать, так и ее дочь. По сюжету, они возвращаются в свой старый дом и сталкиваются с пугающими секретами из прошлого. Зрителям стоит приготовиться к мрачному исследованию особняка с привидениями, но главное – это мощный актерский бенефис гениальной Тильды.