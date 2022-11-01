Второй после Крейга: известный актер признался, что был запасным вариантом на роль агента 007

Джеймс Бонд XXI века – однозначно Дэниел Крейг. Он сыграл агента 007 в пяти фильмах с 2006 по 2021 годы. И кто был бы лучшим киношпионом, чем он?
Оказалось, что вторым кандидатом на культовую роль, с которым Крейг шел «ноздря в ноздрю», был другой британский актер Генри Кавилл. Последний сам рассказал о пробах на Бонда в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused.
Генри Кавилл. Фото: Global Look Press
«Они сказали мне, что я близок. Они сказали мне, что в конечном итоге остались только я Дэниел, и я был более молодым вариантом. Очевидно, они выбрали Дэниела, и я думаю, что этот выбор был потрясающим, - поделился мыслями 39-летний Кавилл.
«Я, вероятно, не был готов в то время, и я думаю, что Дэниел проделал невероятную работу над фильмами, поэтому я рад, что они сделали такой выбор. В то время это было веселое приключение, которое определенно дало мне толчок в карьере».
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Напомним, что Генри на его веку тоже хватило культовых персонажей. Он сыграл в кино Супермена, Шерлока Холмса и ведьмака Геральта из Ривии. Кстати, сейчас он, наверняка, уже созрел для роли Джеймса Бонда, но создатели шпионской франшизы пока не торопятся объявлять нового актера-агента 007.