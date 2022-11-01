Второй после Крейга: известный актер признался, что был запасным вариантом на роль агента 007

Джеймс Бонд XXI века – однозначно Дэниел Крейг. Он сыграл агента 007 в пяти фильмах с 2006 по 2021 годы. И кто был бы лучшим киношпионом, чем он?

Оказалось, что вторым кандидатом на культовую роль, с которым Крейг шел «ноздря в ноздрю», был другой британский актер Генри Кавилл. Последний сам рассказал о пробах на Бонда в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused.