Эмилия Кларк сыграет в фильме «Идеальная жена»

Звезда «Игры престолов», 36-летняя британская актриса Эмилия Кларк заявлена на главную роль в предстоящем фильме Ideal Wife («Идеальная жена»). Картину снимет режиссер Софи Хайд, ранее выпустившая сериал «Дикие» и комедийную драму «Любовь по вызову».

Артистка сыграет жену писателя Оскара Уайльда — Констанс Ллойд, которая была детской писательницей и активисткой движения за прогрессивную реформу одежды. Фильм исследует брак этой пары, а также реакцию героини на то, что ее муж оказался гомосексуалистом.

Напомним, в 1895 году Уайльда обвинили в гомосексуальных связях и посадили в тюрьму. Его жена, несмотря на давление своих родственников, не пожелала разводиться с писателем. Но сменила фамилию и уехала с двумя сыновьями из Великобритании. После освобождения она отказывалась встречаться с супругом, но регулярно помогала ему деньгами. Очевидно, история этих непростых взаимоотношений может стать основой для глубокой драмы.