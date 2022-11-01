В Голливуде снимут игровой ремейк аниме «Твое имя»

В 2016 году вышло полнометражное аниме Макото Синкая под названием «Твое имя». Фильм стал один из самых успешных представителей японской анимации в мировом прокате, обогнав даже знаменитых «Унесенных призраками». Он обладает не только яркой рисовкой, но и интригующим сюжетом, в котором одинаково сильны романтическая и фантастическая стороны.

И вот кинокомпания Paramount и голливудский продюсер Джей Джей Абрамс решили снять игровой ремейк данного мультфильма. К работе привлечен американский режиссер Карлос Лопес Эстрада, выпустивший супергеройский сериал «Легион» и недавний диснеевский хит «Райя и последний дракон». Сейчас он переписывает предварительный сценарий картины.

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