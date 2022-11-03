Драма «Ностальгия» и другие премьеры недели

«Ностальгия» (оригинальное название - Nostalgia), 2022, Италия, драма.

Режиссер: Марио Мартоне. В ролях: Пьерфранческо Фавино, Франческо Ди Лева и др.

В российском прокате с 3 ноября.

Итальянский регион Кампания невероятно живописен: впрочем, живописных регионов на Апеннинах много (целых 20), а вот столица Кампании Неаполь - место по-настоящему уникальное. Огромный, шумный, грязный город говорит на своем, понятном только самим неаполитанцам языке и живет по своим, действующим лишь на его территории законам. Законы эти не меняются на протяжении десятилетий - в этом убеждается Феличе Ласко, почтенный джентльмен, возвращающийся в Неаполь после сорокалетнего отсутствия.

Он покинул город еще подростком, затем сделал успешную бизнес-карьеру в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а сейчас приехал для того, чтобы повидать старушку мать. Впрочем, встреча с мамой скорее повод, а истинная причина возвращения кроется в желании разобраться наконец в непростых отношениях со своим другом детства, ставшим теперь грозным мафиози.

Если вы до сих пор считаете, что главными итальянскими актерами считаются Адриано Челентано или Микеле Плачидо, спешим вас разочаровать - уже довольно давно лидирует в этом специфическом хит-параде Пьерфранческо Фавино.

Если в Голливуде требуется харизматичный итальянец с безупречным (но не лишенным колоритного южноевропейского акцента) английским, то продюсеры зовут именно этого артиста, к 53 годам засветившегося в массе хитов - «Ангелы и демоны», «Гонка», «Война миров Z», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». Во всех этих и многих других лентах Пьерфранческо идеально работает на втором плане, но в «Ностальгии», представленной весной на Каннском фестивале, Фавино полноценным образом солирует.

Надо отметить, что артист, будучи уроженцем интеллигентного Рима, при всех своих талантах вряд ли смог бы убедительно изобразить классического маргинального неаполитанца. Однако в данном случае это внутреннее противоречие только на руку режиссеру Марио Мартоне (он-то как раз родился в Неаполе), помогая ярче показать тщетность попыток немолодого мужчины заново стать своим среди тех, кто давно считает его чужим.

«В эфире» (оригинальное название - On the Line), 2022, США, триллер.