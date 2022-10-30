Генри Кавилл против нацистов: Гай Ричи снимет шпионский боевик

Любителей шпионских боевиков ждет невероятная новинка: знаменитый режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Аладдин», «Джентльмены») объединился с не менее знаменитым голливудским продюсером Джерри Брукхаймером («Армагеддон», «Угнать за 60 секунд», «Пираты Карибского моря»), чтобы снять кино о шпионах во времена Второй мировой войны.
Картина будет называться The Ministry Of Ungentlemanly Warfare («Министерство неджентльменской войны»), а главные роли сыграют Генри Кавилл и Эйса Гонсалес, известная по фильму «Малыш на драйве». Съемки должны начаться в январе 2023 года в Турции.
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Как пишет издание Deadline, проект вдохновлен реальными событиями. Он расскажет о тайной организации, созданной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и писателем Яном Флемингом – создателем Джеймса Бонда. Якобы именно эти тайные бойцы с их абсолютно «неджентльменскими» приемами помогли изменить ход Второй мировой и стали прообразом современного спецназа.
Кавилл сыграет лидера упомянутой боевой организации, а Гонсалес – шпионку-снайпера. Ожидается, что это будет высокобюджетный проект, который затем выльется во франшизу.