Оторва из «Эйфории» Сидни Суини сыграет монашку в новом фильме ужасов

Сидни Суини

Выдающаяся фактура Сидни Суини привлекает к ней все новые роли. Фото: Global Look Press

«Горячая» актриса примерит неожиданную роль.

Карьера звезды сериала «Эйфория», 25-летней Сидни Суини летит стремительно вверх. Чуть ли не каждый месяц приходят новости о том, что она снимается в новом проекте.

На сей раз актриса заявлена на главную роль в психологическом хорроре Immaculate («Безупречная»). Режиссером выступит Майкл Мохан, который ранее снял девушку в эротическом триллере «Вуайеристы» 2021 года. Съемки нового фильма начнутся уже в январе 2023 года.

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Сидни досталась роль набожной женщины, которой предложили место в известном итальянском монастыре. Однако, приступая к своим обязанностям, героиня узнает, что ее новый дом таит в себе темные и даже ужасающие секреты.

Актриса также выступил сопродюсером картины. Дела у нее явно идут в гору.

По материалам издания Variety.

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