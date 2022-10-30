Оторва из «Эйфории» Сидни Суини сыграет монашку в новом фильме ужасов

Карьера звезды сериала «Эйфория», 25-летней Сидни Суини летит стремительно вверх. Чуть ли не каждый месяц приходят новости о том, что она снимается в новом проекте.

На сей раз актриса заявлена на главную роль в психологическом хорроре Immaculate («Безупречная»). Режиссером выступит Майкл Мохан, который ранее снял девушку в эротическом триллере «Вуайеристы» 2021 года. Съемки нового фильма начнутся уже в январе 2023 года.

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