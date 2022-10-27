Без Вина Дизеля? Создатели «Форсажа» хотят снять женскую версию гоночного боевика

У «Одиннадцати друзей Оушена» и «Охотников за привидениями» появились женские спин-оффы. А чем «Форсаж» хуже? Там тоже много крутых актрис играет!

В новом интервью руководитель кинокомпании Universal Pictures Донна Лэнгли рассказала, что кроме «Хоббс и Шоу» у гоночной франшизы может появиться еще одно ответвление — с женским лицом.

«Мне бы очень хотелось увидеть женский «Форсаж». Как и Вину (Дизелю. — Прим. авт.), — цитирует Донну издание Business Insider. — В нашей франшизе так много замечательных и удивительных женских персонажей, и теперь к этому невероятному списку добавилась Бри Ларсон. Я бы хотела, чтобы мы сделали женский вариант».

Добавим, что прекрасный пол в «Форсаже» представлен Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джорданой Брюстер, Хелен Миррен и Натали Эммануэль. В десятом фильме к ним присоединится Бри Ларсон.

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