Илья Найшуллер снимет фильм с Идрисом Эльбой и Джоном Синой в духе «Самолета президента»

У российского кинорежиссера Ильи Найшуллера заявлен новый проект с голливудскими звездами. Фильм получил название Heads of State («Главы государств») и будет снят для компании Amazon. В актерском составе заявлены Идрис Эльба и Джон Сина. Оба ярко проявили себя в боевиках и кинокомиксах.
Детали сюжета держатся в секрете, но картина описывает нечто среднее между «Самолетом президента» и «Успеть до полуночи». Обе кинозвезды выступят исполнительными продюсерами фильма. А главным продюсером стал известный в Голливуде Питер Сафран.
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Напомним, 38-летний Найшуллер начинал с сериала «Барвиха» и клипов «Ленинграда», снял российско-американский фильм «Хардкор» 2015 года, а в 2021-м вышел его кинохит «Никто», открывший звезде сериала «Лучше звоните Солу» Бобу Оденкерку дорогу в мир боевиков.