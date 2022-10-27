Илья Найшуллер снимет фильм с Идрисом Эльбой и Джоном Синой в духе «Самолета президента»

У российского кинорежиссера Ильи Найшуллера заявлен новый проект с голливудскими звездами. Фильм получил название Heads of State («Главы государств») и будет снят для компании Amazon. В актерском составе заявлены Идрис Эльба и Джон Сина. Оба ярко проявили себя в боевиках и кинокомиксах.

Детали сюжета держатся в секрете, но картина описывает нечто среднее между «Самолетом президента» и «Успеть до полуночи». Обе кинозвезды выступят исполнительными продюсерами фильма. А главным продюсером стал известный в Голливуде Питер Сафран.

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