Джеймс Кэмерон объяснил, почему Marvel и DC - это неправильное кино

В новом интервью, продвигая свой блокбастер «Аватар-2», знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон позволил себе некоторую критику в адрес современных кинокомиксов и двух студий, что производят их в промышленных масштабах, – Marvel и DC.

По мнению 68-летнего постановщика, супергерои не взрослеют, не подают пример зрелых, ответственных людей.

«Когда я смотрю эти большие, зрелищные фильмы — это я про вас, Marvel и DC — неважно, сколько лет героям, все они ведут себя так, будто еще учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет. Они никогда не вешают шпоры ради своих детей. Где вещи, которые действительно заземляют нас, дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи не испытывают этого, и я думаю, что это неправильный способ снимать фильмы», - цитирует Кэмерона издание The New York Times.

Здесь, правда, стоит не согласиться с именитым режиссером, потому что и Железный человек, и Соколиный глаз в своих последних появлениях на экране (на сегодняшний день) всеми силами пытались отказаться от супергеройской жизни ради своих семьи и детей. Так что примеры есть, только чрезвычайно занятый Джеймс, наверняка, не смотрит все подряд релизы кинокомиксов.