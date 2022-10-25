Хоакин Феникс снова снимется в одном фильме со своей невестой Руни Мара

Голливудский актер Хоакин Феникс снова снимется в одной картине со своей невестой-актрисой Руни Мара. Это будет драматический триллер The Island («Остров») от режиссера Павла Павликовского («Мое лето любви», «Женщина из пятого округа»), частично основанный на реальных событиях. Съемки пройдут в 2023 году.

По сюжету, в 1930-х годах супружеская пара сбегает на необитаемый остров, где обустраивает себе маленький рай. Мимо проплывает миллионер на своей яхте, который затем рассказывает об этих людях в прессе, и они становятся бульварной сенсацией. А далее на остров приплывает некая графиня с двумя любовниками, планирующая построить здесь роскошный отель. «Аборигены» выступят против незваных гостей. Их противостояние обернется сексуальными изменами, предательством и, в конечном итоге, убийством.

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