Еще один Танос и камео Билла Мюррея: Marvel выпустил трейлер третьего фильма о Человеке-муравье

24 октября студия Marvel опубликовала первый трейлер предстоящего кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Это будет третья часть приключений Человека-муравья в исполнении Пола Радда и 31-й фильм в супергеройской киновселенной.

Судя по трейлеру, семейство героев, освоивших технологию уменьшения, затянет в квантовый мир, где готовится своя война. В фильме еще раз появится новый главный злодей Marvel - Канг Завоеватель. Также мы увидим, что повзрослевшая дочь главного героя тоже станет супергероиней. Киновселенная продолжает передавать эстафету молодежи.