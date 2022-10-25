Еще один Танос и камео Билла Мюррея: Marvel выпустил трейлер третьего фильма о Человеке-муравье

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Билл Мюррей в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2023 года

Готовимся увидеть больше Мишель Пфайффер в роли супергероини.

24 октября студия Marvel опубликовала первый трейлер предстоящего кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Это будет третья часть приключений Человека-муравья в исполнении Пола Радда и 31-й фильм в супергеройской киновселенной.

Судя по трейлеру, семейство героев, освоивших технологию уменьшения, затянет в квантовый мир, где готовится своя война. В фильме еще раз появится новый главный злодей Marvel - Канг Завоеватель. Также мы увидим, что повзрослевшая дочь главного героя тоже станет супергероиней. Киновселенная продолжает передавать эстафету молодежи.

К своим ролям вернулись Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер и Джонатан Мейджорс. Также в трейлере на секунду засветился Билл Мюррей.

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Добавим, что это будет первый фильма «пятой фазы» киновселенной Marvel. Его премьера намечена на 17 февраля 2023 года.

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