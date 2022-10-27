«Невероятно, но факт» и другие премьеры недели

«Невероятно, но факт» (оригинальное название - Incroyable mais vrai), 2022, Франция - Бельгия, комедия.
- Режиссер: Квентин Дюпье. В ролях: Ален Шаба, Леа Дрюкер и др.
- В российском прокате с 27 октября.
Ален, немолодой (примерно 60) мужчина, покупает симпатичный дом в тихом пригороде. Риелтор предупреждает: к дому полагается бонус в виде временного портала - если нырнуть в расположенный в подвале люк, то моментально окажешься в будущем, пусть и недалеком (плюс 12 часов к текущему времени).
Ален не уверен, что ему так уж хочется заглядывать на полдня вперед, а вот его жена Мари, женщина тоже не особо юная (примерно 50), волшебным люком заинтересовалась, ведь портал не только позволяет порхать между будущим и настоящим, но и помогает решить проблему старения - каждый «нырок» в люк делает человека на три дня моложе.
Арифметика простая: нырнул 10 раз - помолодел на месяц, 120 раз - на год. И Мари, которая, как оказалось, всю жизнь мечтала стать топ-моделью и прославиться, начинает «дружить» с порталом так же плотно, как алкоголик дружит с бутылкой.
Несмотря на то что сюжет франко-бельгийского фильма построен на абсолютно фантастической основе, назвать его фантастикой язык не повернется - это, конечно же, стопроцентная сатира, порой даже слишком острая и балансирующая на грани фола. Достаточно сказать, что один из ключевых персонажей, начальник и приятель Алена по имени Жерар, съездил в Японию и с помощью местных умельцев заменил свой, пардон, половой орган на искусственный, буквально напичканный электроникой. Оба они - и Мари, фанатично превращающая себя в молоденькую девчушку, и Жерар, самодовольно управляющий своим «малышом» с экрана смартфона, - пытаются обмануть природу, окружающих и, главное, самих себя.
Примерно тем же заняты миллионы людей во всем мире, вбухивая деньги в пластические операции и тоннами поглощая молодильные яблочки (о них, кстати, в фильме тоже не забудут). Жаль, что пока нигде, даже в прогрессивной Японии, нет смартфона, с помощью которого всем этим людям можно было бы вправить мозги.
«Звоните Джейн» (оригинальное название - Call Jane), 2022, США, драма.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Филлис Наж. В ролях: Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер и др.
- В российском прокате с 27 октября.
Американцы продолжают бичевать пороки общества, пусть и не совсем современного - очередной экскурс в историю напоминает о сравнительно далеких временах, когда аборты в США находились под запретом почти на всей территории страны. Главная героиня, обычная домохозяйка, тайно прерывает беременность, грозящую осложнениями, а затем и сама втягивается в процесс, начиная помогать попавшим в похожую ситуацию женщинам.
«Грозный папа», 2021, Россия, комедия.
Фото: кадр из фильма
- Режиссеры: Карен Оганесян, Юрий Коробейников. В ролях: Кирилл Кяро, Игорь Верник и др.
- В российском прокате с 27 октября.
Еще один межвременной вояж без ложного стремления замаскироваться шлет братский привет советской киноклассике - здесь, как и в гайдаевском «Иване Васильевиче...», самый грозный русский царь попадает в Москву наших дней. Для тех, кто не узнал артиста в гриме, даем подсказку - Ивана Грозного играет Евгений Гришковец.