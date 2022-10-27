«Невероятно, но факт» и другие премьеры недели

«Невероятно, но факт» (оригинальное название - Incroyable mais vrai), 2022, Франция - Бельгия, комедия.

Режиссер: Квентин Дюпье. В ролях: Ален Шаба, Леа Дрюкер и др.

В российском прокате с 27 октября.

Ален, немолодой (примерно 60) мужчина, покупает симпатичный дом в тихом пригороде. Риелтор предупреждает: к дому полагается бонус в виде временного портала - если нырнуть в расположенный в подвале люк, то моментально окажешься в будущем, пусть и недалеком (плюс 12 часов к текущему времени).

Ален не уверен, что ему так уж хочется заглядывать на полдня вперед, а вот его жена Мари, женщина тоже не особо юная (примерно 50), волшебным люком заинтересовалась, ведь портал не только позволяет порхать между будущим и настоящим, но и помогает решить проблему старения - каждый «нырок» в люк делает человека на три дня моложе.

Арифметика простая: нырнул 10 раз - помолодел на месяц, 120 раз - на год. И Мари, которая, как оказалось, всю жизнь мечтала стать топ-моделью и прославиться, начинает «дружить» с порталом так же плотно, как алкоголик дружит с бутылкой.

Несмотря на то что сюжет франко-бельгийского фильма построен на абсолютно фантастической основе, назвать его фантастикой язык не повернется - это, конечно же, стопроцентная сатира, порой даже слишком острая и балансирующая на грани фола. Достаточно сказать, что один из ключевых персонажей, начальник и приятель Алена по имени Жерар, съездил в Японию и с помощью местных умельцев заменил свой, пардон, половой орган на искусственный, буквально напичканный электроникой. Оба они - и Мари, фанатично превращающая себя в молоденькую девчушку, и Жерар, самодовольно управляющий своим «малышом» с экрана смартфона, - пытаются обмануть природу, окружающих и, главное, самих себя.

Примерно тем же заняты миллионы людей во всем мире, вбухивая деньги в пластические операции и тоннами поглощая молодильные яблочки (о них, кстати, в фильме тоже не забудут). Жаль, что пока нигде, даже в прогрессивной Японии, нет смартфона, с помощью которого всем этим людям можно было бы вправить мозги.

«Звоните Джейн» (оригинальное название - Call Jane), 2022, США, драма.