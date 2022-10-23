Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум снимаются в фильме про эскортниц

Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум снимаются в Москве для триллера под рабочим названием «Эскортница». Это будет картина, частично основанная на реальных событиях. Премьера запланирована на зиму 2023 года.

«За основу мы взяли историю, которая в апреле 2021 года всплыла в сети, когда компания девиц вылезла на балкон в Дубае в соответствующем виде. Мы раскрутили историю одной из этих девушек, что и как с ней происходило в реальной жизни. Как она ради спасения жизни своих близких должна бросить все», - цитирует ТАСС режиссера проекта Михаила Погосова.

Постановщик добавил, что главная женская роль в фильме достаточно сложная, но Анна Старшенбаум со своим большим актерским диапазоном очень подходит для нее. Она играет организатора выставок, которая на самом деле обеспечивает вечеринки богатых людей привлекательными девушками. В своем стремлении достичь богатой и красивой жизни героиня совершает множество ошибок.