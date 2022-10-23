Тим Бертон пояснил, почему не станет снимать фильмы Marvel

В новом интервью знаменитый режиссер Тим Бертон заявил, что никогда не станет работать над фильмом Marvel. Хоть он и начинал свою карьеру в компании Disney, но сегодня она, по его мнению, отошла от оригинальных картин и сосредоточилась на масштабных франшизах, что не есть хорошо.

«Все это стало очень однородным, очень консолидированным. Там все меньше места для разных типов вещей, - цитирует 64-летнего режиссера издание Deadline. - Я могу иметь дело только с одной вселенной, я не могу иметь дело с несколькими вселенными».

Бертон говорит, что после фильма «Дамбо» 2019 года он вообще решил завязать с Disney.

«Меня там нанимали и увольняли несколько раз за мою карьеру. Что касается «Дамбо», из-за него я думаю, что мои дни с «Диснеем» закончились. Я понял, что Дамбо – это я, что я работаю в этом ужасном большом цирке, и мне нужно сбежать. Этот фильм довольно автобиографичен на определенном уровне», - сказал Тим.

Режиссер отметил, что не готов вернуться в Disney даже ради сиквела своего «Битлджуса», который уже находится в разработке.