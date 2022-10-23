Канье Уэст заявил, что идея фильма «Джанго освобожденный» принадлежит ему

Кто-нибудь еще сомневается, что рэпер Канье Уэст – настоящий гений? Сам он, по крайней мере, очень высокого мнения о своих сочинительский способностях. В новом интервью он заявил, например, что идея фильма «Джанго освобожденный» 2012 года принадлежит ему, а режиссер Квентин Тарантино просто воспользовался ей.

22 октября в YouTube было опубликовано полуторачасовое интервью с Канье, в котором 45-летний рэпер рассказал, что придумал этот сюжет для своего музыкального клипа.

«Тарантино смог написать фильм о рабстве, но на самом деле он и Джейми (Фокс, исполнитель главной роли, - Прим. авт.), они получили идею от меня, потому что идею «Джанго» я предложил Джейми Фоксу и Квентину Тарантино в качестве клипа для Gold Digger, — заявил Уэст. - А потом Тарантино превратил это в фильм».

Любопытный факт: в «Википедии» сказано, что знаменитый режиссер вдохновлялся итальянским вестерном «Джанго» 1966 года. Не много ли мистер Уэст на себя берет?