Пожалели нервы зрителей: фильм «Карнавал» должны были закончить трагично

Многие россияне обожают снятый в 1981 году фильма «Карнавал», главную роль в котором сыграла актриса Ирина Муравьева. Ее героиня - Нина Соломатина- попадает из провинции в Москву и мечтает стать артисткой.

Однако глупость и наивность мешают девушке поступить в театральный вуз. Ее судьба в итоге складывается не самым завидным образом - Нина возвращается в родную деревню к больной матери.

Однако режиссер «Карнавала» Татьяна Лиознова заявила, что финал должен был быть более трагичным, эту сцену даже уже отсняли, но решили пожалеть нервы зрителей.

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«Возвращаясь домой, Соломатина должна была встретить на Курском вокзале цыганку Карму. И та объявила Нине, что она беременна, но ребенок якобы в животе умер», - отметила Лиознова.

К счастью, мы не увидели на экране такой конец. В итоге многие из нас додумали, что Нина все равно обретет свое счастье, пусть и в деревне.