Создатели печально известного фильма Алека Болдуина ищут новое место для съемок

Итак, Алек Болдуин и его команда решили все-таки доснять печально известный вестерн Rust, во время производства которого актер нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс. И вот подробности по этому проекту.
Съемки продолжатся в январе 2023 года, но уже не в штате Нью-Мексико, где все еще ведутся судебные разбирательства по охране труда на площадке фильма. Киношники ищут новое место и, вполне возможно, будут заканчивать работу в Калифорнии.
Команда фильма и муж погибшей женщины-оператора решили, что картину необходимо выпустить, чтобы отдать дань уважения Галине и представить ее работу для жюри различных кинопремий. Только теперь специалист по безопасности будет тщательно проверять все оружие на съемочной площадке.
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Напомним, 21 октября 2021 года оператор Галина Хатчинс была застрелена во время съемки сцены в церкви для нового вестерна. Актер Алек Болдуин вынул из кобуры револьвер и выстрелил в сторону камеры. Пуля прошла сквозь тело женщины и застряла в плече стоящего позади нее режиссера Джоэла Соузы. Обоих доставили самолетом в больницу, но оператор скончалась.
Следователи установили, что оружейник фильма зарядил один боевой патрон в пистолет Болдуина. Позже на съемочной площадке обнаружили и другие боевые патроны, хотя, по правилам безопасности, все они должны быть холостыми.
По материалам издания Variety.