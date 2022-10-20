Создатели печально известного фильма Алека Болдуина ищут новое место для съемок

Итак, Алек Болдуин и его команда решили все-таки доснять печально известный вестерн Rust, во время производства которого актер нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс. И вот подробности по этому проекту.

Съемки продолжатся в январе 2023 года, но уже не в штате Нью-Мексико, где все еще ведутся судебные разбирательства по охране труда на площадке фильма. Киношники ищут новое место и, вполне возможно, будут заканчивать работу в Калифорнии.

Команда фильма и муж погибшей женщины-оператора решили, что картину необходимо выпустить, чтобы отдать дань уважения Галине и представить ее работу для жюри различных кинопремий. Только теперь специалист по безопасности будет тщательно проверять все оружие на съемочной площадке.

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