В Голливуде снимут сиквел фильма-катастрофы «Смерч» 1996 года

Голливудские студии Universal и Warner Bros собираются снять сиквел фильма-катастрофы «Смерч» 1996 года. Проект находится на стадии поиска режиссера, съемки надеются запустить весной 2023-го. В качестве кандидатов рассматриваются самые талантливые постановщики блокбастеров.

Оригинальный фильм рассказывает о супругах-ученых, которые гоняются за торнадо по Оклахоме, чтобы протестировать свое изобретение для исследований этого погодного явления. Однако разрушительные смерчи не дают просто так подобраться к себе.

Главные роли в оригинале сыграли Хелен Хант и Билл Пэкстон. Последний умер в 2017 году, поэтому к проекту точно не вернется. И, как передает издание Deadline, продюсеры хотят сосредоточить сюжет на истории дочери героев, которая заразилась от родителей страстью к погоне за штормом.