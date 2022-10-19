Кирилл Серебренников снимет фильм о фашистском ученом со звездой «Воланда»

Теперь о новых фильмах режиссера Кирилла Серебренникова мы узнаем из западной прессы. Американское издание Variety сообщило, что именитый постановщик собирается экранизировать популярный французский роман «Исчезновение Йозефа Менгеле» и уже написал сценарий для этого проекта.

Съемки должны начаться в июне следующего года. Главную роль сыграет немецкий актер Аугуст Диль, ранее снявшийся в фильмах «Бесславные ублюдки», «Солт», «Тайная жизнь», «King’s Man: Начало» и новой российской экранизации «Мастера и Маргариты». Сообщается, что Серебренников провел долгий кастинг в Европе, прежде чем выбрал этого артиста.

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