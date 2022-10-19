Кирилл Серебренников снимет фильм о фашистском ученом со звездой «Воланда»

Теперь о новых фильмах режиссера Кирилла Серебренникова мы узнаем из западной прессы. Американское издание Variety сообщило, что именитый постановщик собирается экранизировать популярный французский роман «Исчезновение Йозефа Менгеле» и уже написал сценарий для этого проекта.
Съемки должны начаться в июне следующего года. Главную роль сыграет немецкий актер Аугуст Диль, ранее снявшийся в фильмах «Бесславные ублюдки», «Солт», «Тайная жизнь», «King’s Man: Начало» и новой российской экранизации «Мастера и Маргариты». Сообщается, что Серебренников провел долгий кастинг в Европе, прежде чем выбрал этого артиста.
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Картина расскажет о нацистском ученом и враче Йозефе Менгеле, который нашел убежище в Южной Америке в конце Второй мировой войны и никогда не был предан суду за свои преступления. Он известен тем, что ставил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим. Изучая способности человеческого организма, Менгеле загубил тысячи жизней. Но фильм Серебренникова сосредоточится на тех годах, когда доктор находился в бегах.
Продюсер Шарль Жилибер, который выкупил права на экранизацию романа, отметил, что увлеченный книгой режиссер продемонстрировал «необычный взгляд на нее».
«Кирилл Серебренников — один из величайших современных режиссеров России, и мы очень гордимся тем, что сопровождали его в этом проекте в течение последних четырех лет, — цитирует Жилибера Variety. — Рассказывать историю Менгеле его собственными глазами — сложная авантюра, но Кирилл смог найти правильный ракурс, рассказав о метафизическом побеге человека, преследуемого его преступлениями, и скрытой истории Европы, которая сильно перекликается с современностью».
В статье отмечается, что Серебренников уже занимался темой фашизма — в своем фильме «Ученик» 2016 года. Ожидается, что новая работа режиссера в очередной раз поразит судей Каннского кинофестиваля.