«Крид-3»: вышел трейлер нового фильма франшизы «Рокки», но без Сильвестра Сталлоне

18 октября кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила трейлер фильма «Крид-3» с Майклом Б. Джорданом. Это будет уже девятая кинокартина в спортивной франшизе «Рокки», но 76-летний Сильвестр Сталлоне в ней не заявлен. Зато в проекте снялись новые звезды Marvel Тесса Томпсон и Джонатан Мэйджорс.

По сюжету, ставший абсолютной звездой бокса Адонис Крид (сын Аполло Крида) встречает своего друга детства Дамиана, который когда попал в тюрьму и не смог построить карьеру в спорте. Главный герой помогает приятелю выйти на ринг и заявить о себе, но затем выясняется, что между ними осталась большая обида, которую можно решить только в поединке. И этот бой для чемпиона окажется сложнее, чем многие предыдущие.