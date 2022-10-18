В новом фильме с Прилучным покажут свидание Виторгана и Нинидзе

В трейлере появился Максим Виторган, который сыграл олигарха, решившего закадрить интеллигентную девушку. Главные герои помогут ему притвориться простым парнем. Но самое интересное, что объект страсти богача сыграла молодая актриса Нино Нинидзе, с которой Виторган закрутил роман и в реальной жизни. Если вам было мало публичных проявлений чувств этой звездной пары, добро пожаловать в кино на «Любовников».

Добавим, что фильме также снялись Алена Бабенко, Анастасия Уколова, Алина Ланина, Любовь Толкалина, Сергей Епишев, Семен Штейнберг, Никита Джигурда, популярный блогер Карина Кросс и певица Глюкоза.

Напомним, Виторган и Нинидзе начали встречаться в 2019 году. Но в 2022-м в прессе стали появляться сообщения об их возможном расставании.