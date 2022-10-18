Брендан Фрейзер извинился перед жителями Сан-Франциско за казус на съемках 25-летней давности

В 1997 году вышел фильм «Джордж из джунглей», который снимался в Сан-Франциско. И во время производства комедии произошла не очень приятная история.

«Джордж отправился спасать парашютиста, запутавшегося на мосту «Золотые ворота» (по сюжету картины. — Прим. авт.). На самом деле Disney подвесил манекен с парашютом на мостовые опоры. Это привело к остановке движения по обе стороны моста», — поделился Фрейзер с местным изданием SFGate. «Мой трейлер стоял с другой стороны на стоянке. Я просто помню, как смотрю на мост «Золотые ворота», а на нем висит манекен парашютиста. У меня был включен телевизор, и Опра (Уинфри, телеведущая. — Прим. авт.) была прервана специальным репортажем с вертолетами, в котором говорилось, что на мосту болтается парашют».

Актер пояснил, что киношники и городские власти не сумели четко согласовать свои действия в тот день. И поэтому сейчас он извиняется за созданную суматоху. Лучше поздно, чем никогда.