Хлоя Грейс Морец рассказала, стоит ли ждать третью часть кинокомикса «Пипец»

В 2010 году на экраны вышла зубодробительная супергеройская комедия «Пипец», в которой снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Николас Кейдж, Марк Стронг, Эван Питерс и юная Хлоя Грейс Морец, для которой роли девочки Убивашки стала звездной.
В 2013-м вышел сиквел с участием Джима Керри. И с тех пор франшиза затихла, хотя сюжет комиксов не был рассказан до конца. Фанаты ждут третью часть с повзрослевшими героями, но о ней пока нет новостей.
В новом интервью уже 25-летняя Хлоя Грейс Морец поделилась, будет ли снят долгожданный триквел. По ее мнению, чтобы это стало возможно, режиссер первой части Мэттью Вон (он же снял «Люди Икс: Первый класс» и трилогию Kingsman) должен вернуться в проект.
«Я думаю, что мы все были бы очень рады, если бы Мэтт Вон пришел и сделал это, и я думаю, что это то, к чему мы все стремились как актерский состав, — цитирует Морец портал Yahoo. — И поэтому я думаю, что если звезды сойдутся, есть потенциал для третьего фильма. Но это зависит от Мэтью Вона и от того, захочет ли он погрузиться в эту историю снова».
Актриса отметила, что недавний успех взрослого и жестокого супергеройского фильма «Дэдпул» подтвердил, что у зрителей есть запрос на брутальные кинокомиксы, не ограниченные возрастным рейтингом.
Она также посмеялась с того, что ее героиня больше не сможет быть девочкой и ей понадобится более взрослый псевдоним, нежели Убивашка.
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Напомним, «Пипец» рассказывает историю парня, который фанател от комиксов и не понимал, почему в реальной жизни никто не переодевается супергероем и не идет бороться с преступностью на улицах. В итоге он сам решил заняться этим и быстро оказался на больничной койке. Но именно в операционной после тяжелого избиения герой получил свою «суперспособность». И отправился наказывать бандитов с новыми силами.