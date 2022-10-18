Хлоя Грейс Морец рассказала, стоит ли ждать третью часть кинокомикса «Пипец»

В новом интервью уже 25-летняя Хлоя Грейс Морец поделилась, будет ли снят долгожданный триквел. По ее мнению, чтобы это стало возможно, режиссер первой части Мэттью Вон (он же снял «Люди Икс: Первый класс» и трилогию Kingsman) должен вернуться в проект.

«Я думаю, что мы все были бы очень рады, если бы Мэтт Вон пришел и сделал это, и я думаю, что это то, к чему мы все стремились как актерский состав, — цитирует Морец портал Yahoo. — И поэтому я думаю, что если звезды сойдутся, есть потенциал для третьего фильма. Но это зависит от Мэтью Вона и от того, захочет ли он погрузиться в эту историю снова».

Актриса отметила, что недавний успех взрослого и жестокого супергеройского фильма «Дэдпул» подтвердил, что у зрителей есть запрос на брутальные кинокомиксы, не ограниченные возрастным рейтингом.

Она также посмеялась с того, что ее героиня больше не сможет быть девочкой и ей понадобится более взрослый псевдоним, нежели Убивашка.