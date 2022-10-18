80-летний Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel. Но не в роли нового супергероя – актер заменит своего коллегу Уильяма Херта, умершего весной 2022 года, в роли генерала Таддеуса Росса по прозвищу Громовержец.

Этот персонаж сначала активно охотился за Халком, затем стал курировать от правительства США всех Мстителей и не раз вставлял им палки в колеса. В отличие от Черной пантеры данного героя решено было заменить другим актером. Форд появится в новой роли в предстоящем фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок», запланированном на май 2024 года.

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