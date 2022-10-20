Драма «Сезон измен» и другие премьеры недели

«Сезон измен» (оригинальное название - The Delinquent Season), 2018, Ирландия, драма.

Режиссер: Марк О’Роу. В ролях: Киллиан Мерфи, Эндрю Скотт и др.

В российском прокате с 20 октября.

О том, что семейная жизнь способна убить даже намек на романтику, ирландские кинематографисты решили напомнить нам с помощью двух очень похожих ячеек общества: здесь всем примерно по 35 - 40, нет проблем с деньгами, но есть сложности с поддержанием интереса друг к другу. Семьи дружат домами, но даже это делают скорее ради приличия, потягивая винцо и выслушивая соседские новости с весьма постными физиономиями.

Ситуацию меняет глава одного из семейств, одним прекрасным вечером вдруг ударивший жену и заставивший ее в слезах мчаться за поддержкой к псевдодрузьям. Те оставляют у себя женщину на ночь, ну а утром, когда хозяйка дома уже убежала на работу, ее муж, обратившись к пострадавшей с дежурным вопросом «Ну как ты после вчерашнего?», внезапно пробуждает в бедняжке сексуальный интерес. Так начинается связь, которая на первых порах, как кажется, дает заряд энергии не только самим любовникам, но и семьям в целом (они даже дружить начинают по-настоящему, а не ради галочки), однако в итоге ни к чему хорошему не приводит.

Главные мужские партии в фильме достались любимцу Кристофера Нолана Киллиану Мерфи (его знаменитый режиссер снимал в половине своих картин и даже пробовал на роль Брюса Уэйна в первом «Бэтмене») и Эндрю Скотту, знакомому нам по образу Мориарти из «Шерлока».

Их партнерши менее узнаваемы, но не менее достойны, ибо обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы вместе с коллегами-мужчинами рассказать неторопливую умную историю о том, что счастья на чужом горе, как не пыхти, не построишь. Ну а тем, кому кинорассуждения на столь банальную тему кажутся скучными, предлагаем задуматься: когда вы в последний раз видели, как несостоявшийся Бэтмен наставляет рога профессору Мориарти?

«Бандит» (оригинальное название - Bandit), 2022, Канада, триллер.