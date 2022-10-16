«Трусы поверх брюк»: Пирс Броснан вспомнил, как пролетел мимо роли Бэтмена

69-летний голливудский актер Пирс Броснан когда-то пробовался на роль Бэтмена – в фильм Тима Бертона 1989 года. Темного рыцаря в итоге сыграл Майкл Китон. И вот, в новом интервью Броснан вспомнил эпизод, из-за которого, вероятно, и не стал супергероем.

«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую-то глупость, вроде: «Знаешь, я не могу понять мужчину, который стал бы носить трусы поверх брюк, — сказал актер ведущему The Tonight Show Джимми Фэллону. — И вот, как оно вышло. Лучший человек получил эту работу».

Однако спустя 30 лет Броснан все-таки попал в супергеройский фильм DC – он сыграл антагониста в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном, который выйдет в Америке 21 октября. Жаль, что российские зрители не увидят этот блокбастер в кинотеатрах.