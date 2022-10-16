Рон Уизли из «Гарри Поттера» вспомнил запах Хагрида на съемках

14 октября в возрасте 72 лет скончался британский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Многие актеры франшизы выразили свои соболезнования по поводу смерти коллеги. А вот что написал 34-летний Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли.

«Никогда не забуду запах сигар и клея для бороды — прекрасное сочетание. Никто другой на этой планете не смог бы сыграть Хагрида, только Робби», — поделился молодой актер в социальной сети. «Таким же, как Хагрид в книгах и фильмах, Робби был в жизни — теплым, сострадательным и веселым. Человек с огромным сердцем, который все еще заботился о нас даже спустя десятилетия. Посылаю любовь его семье. Увидимся на другой стороне, Бобсер».

В качестве иллюстрации Гринт добавил фотографию, на которой Колтрейн сидит в образе на крыльце избушки Хагрида и играет на флейте.