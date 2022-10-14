Хоакин Феникс выбежал из студии во время записи постельной сцены со Скарлетт Йоханссон

В 2013 году вышла фантастическая мелодрама «Она» с Хоакином Фениксом в главной роли. Актер сыграл писателя, у которого завязываются отношения с искусственным интеллектом с голосом девушки. «Возлюбленную» героя озвучила Скарлетт Йоханссон.

По сюжету у персонажей случается что-то вроде сексуального контакта. В новом интервью актриса рассказала, что во время записи этой сцены ее партнер не смог продуктивно работать. В какой-то момент он выбежал из студии и попросил о перерыве.

Это произошло, когда Скарлетт и Хоакин записывали свои стоны в рамках озвучивания интимного эпизода.