Хоакин Феникс выбежал из студии во время записи постельной сцены со Скарлетт Йоханссон

В 2013 году вышла фантастическая мелодрама «Она» с Хоакином Фениксом в главной роли. Актер сыграл писателя, у которого завязываются отношения с искусственным интеллектом с голосом девушки. «Возлюбленную» героя озвучила Скарлетт Йоханссон.
По сюжету у персонажей случается что-то вроде сексуального контакта. В новом интервью актриса рассказала, что во время записи этой сцены ее партнер не смог продуктивно работать. В какой-то момент он выбежал из студии и попросил о перерыве.
Это произошло, когда Скарлетт и Хоакин записывали свои стоны в рамках озвучивания интимного эпизода.
«Вы никогда не хотите слышать свой голос (в записи. — Прим. авт.). Вы определенно не хотите слышать, как звучит ваш оргазм. Вы определенно не хотите слышать, как звучит ваш фальшивый оргазм — фу! Это так мерзко. Это было так странно», — вспоминает Йоханссон в подкасте Armchair Expert.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тот фильм, кстати, получил «Оскар» за лучший сценарий. В нем также снялись Эми Адамс, Руни Маара, Крис Прэтт, Оливия Уайлд, Кристен Уиг и другие американские звезды.