Умер ли маньяк Майк Майерс в последнем фильме франшизы «Хеллоуин»?

14 октября в американских кинотеатрах вышел последний фильм франшизы ужасов «Хеллоуин» под названием «Хеллоуин заканчивается» (Halloween Ends). В нем героиня Лори Строуд (актриса Джейми Ли Кертис) ставит точку в своей многолетней борьбе с маньяком Майклом Майерсом (Ник Кастл).
Примечательно, что злодея франшизы убивали уже множество раз. Но из-за таинственного Культа шипа маньяк в маске не мог умереть и каждый раз возвращался – к ужасу главный героев и новых жертв.
Но раз этот фильм точно последний, как утверждают его создатели, то Майкл Майерс обязан окончательно отдать концы. Разве нет? В российских кинотеатрах фильм не покажут, поэтому мы расскажем интересующимся, чем закончился «Хеллоуин». Далее – спойлеры!
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В последние 20 минут картины у Лори и Майкла случается бой на кухне. Женщина пригвоздила руки маньяка ножами к столу и придавила его холодильником, чтобы никуда не делся, а затем перерезала ему горло. Все? Как бы ни так. Злодей вырвал одну руку из ловушки и начал душить ею главную героиню. Но тут в дом врывается ее внучка и спасает боевую бабушку. Майерсу перерезают запястье, и он истекает кровью.
Когда на место прибыли полицейские, они помогли героиням привязать тело маньяка к крыше своей машины. Затем весь город принял участие в шествии, которое сопроводило тело злодея на свалку, где его бросили в пресс для мусора. Зрителям показали, как труп разрывает на куски, давая понять, что ужас больше не вернется. Ну а там кто знает… Голливуд имеет тенденцию воскрешать популярные франшизы через 10-20-30 лет.
Напомним, слэшер-фильмы серии «Хеллоуин» снимали с 1978 года. Новая картина — уже 13-я по счету.