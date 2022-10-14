Умер ли маньяк Майк Майерс в последнем фильме франшизы «Хеллоуин»?

14 октября в американских кинотеатрах вышел последний фильм франшизы ужасов «Хеллоуин» под названием «Хеллоуин заканчивается» (Halloween Ends). В нем героиня Лори Строуд (актриса Джейми Ли Кертис) ставит точку в своей многолетней борьбе с маньяком Майклом Майерсом (Ник Кастл).

Примечательно, что злодея франшизы убивали уже множество раз. Но из-за таинственного Культа шипа маньяк в маске не мог умереть и каждый раз возвращался – к ужасу главный героев и новых жертв.

Но раз этот фильм точно последний, как утверждают его создатели, то Майкл Майерс обязан окончательно отдать концы. Разве нет? В российских кинотеатрах фильм не покажут, поэтому мы расскажем интересующимся, чем закончился «Хеллоуин». Далее – спойлеры!

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