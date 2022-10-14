В Голливуде готовятся к перезагрузке «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном

Одна из классических голливудских комедийных франшиз «Голый пистолет» готовится к перезапуску. Блистательного Лесли Нильсен, умершего в 2010 году, должен заменить Лиам Нисон (даже имена похожи). Пока это только слухи из студии Paramount Pictures, но как только Нисон даст добро, проект будет запущен в производство.

Об этом сообщает издание Deadline, добавляя, что режиссером нового фильма станет мастер комедии, работавший над шоу Saturday Night Live Акива Шафер. Недавно он выпустил крупный проект «Чип и Дейл спешат на помощь». Сценаристы этого фильма также заключили контракт на написание сюжета нового «Голого пистолета».