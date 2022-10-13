Брендан Фрейзер объяснил, почему провалилась «Мумия» Тома Круза

В 2017 году актер Том Круз и режиссер Алекс Куртцман представили миру перезапуск франшизы «Мумия», в котором роль восставшей египетской нежити досталась девушке.

Однако зрители и критики не приняли эту версию. Хоррор-боевик не «выстрелил» в прокате, был безжалостно раскритикован и не породил серию продолжений.

А тут вдруг звезда «Мумии» 1999 года Брендан Фрейзер заявил в новом интервью, что готов сняться в новом фильме франшизы. Располнев, 53-летний актер уверен, что сможет еще сыграть искателя приключений Рика О’Коннелла — роль, которая сделала его знаменитым.

Заодно Фрейзер рассказал, чего не хватило фильму с Томом Крузом.