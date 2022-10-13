Брендан Фрейзер объяснил, почему провалилась «Мумия» Тома Круза

В 2017 году актер Том Круз и режиссер Алекс Куртцман представили миру перезапуск франшизы «Мумия», в котором роль восставшей египетской нежити досталась девушке.
Однако зрители и критики не приняли эту версию. Хоррор-боевик не «выстрелил» в прокате, был безжалостно раскритикован и не породил серию продолжений.
А тут вдруг звезда «Мумии» 1999 года Брендан Фрейзер заявил в новом интервью, что готов сняться в новом фильме франшизы. Располнев, 53-летний актер уверен, что сможет еще сыграть искателя приключений Рика О’Коннелла — роль, которая сделала его знаменитым.
Заодно Фрейзер рассказал, чего не хватило фильму с Томом Крузом.
«Снимать такой фильм очень сложно, — цитирует Брендана издание Variety. — Ингредиент, который мы использовали для нашей «Мумии», которого я не видел в новом фильме, было веселье. Именно его не хватало в новом воплощении. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов. «Мумия» должна быть захватывающим приключением, а не ужасающей и пугающей. Я знаю, как трудно это осуществить. Я пытался сделать это три раза».
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Кстати, в той же публикации режиссер предыдущей трилогии «Мумия» Стивен Соммерс рассказал, что Фрейзер прекрасно подошел на роль главного героя, так как был простым, забавным и совершенно не высокомерным. А еще он сам выполнял все трюки и даже после травмы колена закончил съемки на высокой ноте.